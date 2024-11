Desde Perú lanzan contundente respuesta a las provocaciones de Arturo Vidal

Inició la fecha de eliminatorias Conmebol del mes de noviembre y sin duda, el compromiso entre Perú y Chile es uno de los más decisivos, pues se enfrentan dos equipos que se encuentran al fondo de la tabla.

De hecho, Roberto Chorri Palacios habló sobre el compromiso como parte de la previa en Bolavip y no escondió la importancia de este juego.

"Es un partido muy importante, porque si no sacamos un buen resultado prácticamente quedamos eliminados", dijo en medio de la entrevista.

Del mismo modo, la leyenda peruano respondió a Arturo Vidal y descatalgó los comentarios del chileno sobre el duelo del próximo viernes 15 de noviembre.

"Son partidos muy bonitos para jugarse, no es una guerra como dijo Vidal, está equivocado. Deportivamente podría hablarse así, pero hay gente que lo malinterpreta y puede agredir a la gente y lo que no queremos es eso", añadió.

Pese a esto, el exjugador no dudó en hablar sobre todo lo que está en juego para el compromiso contra Chile, pues ambos equipos necesitan sumar de a tres.

"Ahorita está pasando por un momento bien difícil, donde no da respuestas en una Eliminatoria que tiene tantas posibilidades de ir al Mundial. Está muy complicado".

Del mismo modo, Chorri habló sobre el ambiente que se vive de cara a estos compromisos tan importantes para la selección y sus aspiraciones de llegar al Mundial 2026.

"Lo que pasa es que no sabemos cómo se están preparando, para nosotros es una incógnita porque el ingreso a los entrenamientos es difícil. Lo único que nosotros podemos transmitirle a los chicos es que ahorita es un partido muy importante, porque si no sacamos un buen resultado, prácticamente quedamos eliminados de una Copa del Mundo que tiene 6 cupos + una posibilidad de jugar un repechaje. No te puedes quedar fuera ", concluyó.