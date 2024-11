Leonel Álvarez en crisis con Emelec: FIFA los sancionaría con descenso

Para nadie es un secreto que las cosas no iban por un buen camino con el Emelec de Ecuador. Un equipo inmenso y con mucha historia, que siempre es protagonista en torneos internacionales como la Sudamericana y la Libertadores. Sin embargo, el club se sumergió en la crisis deportiva y económica que le costó la salida de un técnico, del presidente y de sanciones.

Hernán Torres inició el camino en este 2024 antes de regresar a Colombia para firmar con el Deportivo Cali. José Pileggi, presidente de la institución fue indiferente frente a los pagos y todas las deudas que debían saldar por exjugadores que se fueron sin recibir toda la suma de dinero que dictaba el salario y por eso, la FIFA tomó la decisión de sancionarlos drásticamente.

Vea también: Leonel Álvarez suma recado en Ecuador: “Terminan en segunda división”

El ente penalizó al club sin poder fichar jugadores en los próximos mercados de pases. Deberá mantener la base en medio de la crisis y, pese a que Emelec ya demostraba lo negativo que sería este año, todo se bajó con Leonel Álvarez en la dirección técnica.

Los malos resultados que le han costado estar en la última casilla de la segunda ronda de la Liga Pro de Ecuador, la resta de tres puntos justo cuando inició el torneo por una sanción de falta de pagos a un jugador acabaron con la presidencia de José Pileggi que decidió renunciar al cargo.

LA SANCIÓN DE LA FIFA QUE COSTARÍA EL DESCENSO

Emelec sigue caminando por escenarios sumamente peligrosos por la imposibilidad de hacer los pagos en la fecha límite. Ya lleva tres sanciones, que claramente preocupan a Leonel Álvarez y sus dirigidos. Dos de ellas impiden que fichen jugadores y por reincidencia en las deudas, se amplió la pena hasta 2027.

Además de la imposibilidad de acudir al libro de pases para armarse de manera más competitiva, también hay que decir que una tercera sanción cayó anteriormente con la resta de puntos. Si reinciden nuevamente, podrían enfrentarse a perder la categoría, una situación vergonzosa para un equipo tan grande como Emelec.

Le puede interesar: Leonel Álvarez sentenciado en Emelec: "No conozco otro camino"

En estos momentos, Emelec debe pagar un total de 15,000 dólares que no han tenido en los últimos meses para saldar la deuda. Si no pagan, se enfrentarán al Código Disciplinario de la FIFA. De acuerdo con el artículo 21.1 D, que sentencia, “en el caso de los clubes, tras el vencimiento del plazo de gracia último y definitivo y en caso de que persista el impago o el incumplimiento total o parcial de la decisión dentro del periodo establecido, se decretará la prohibición de inscribir nuevos jugadores hasta el pago de la cantidad total, adeudada o, si la decisión no es de naturaleza económica, hasta su cumplimiento.

También podrá decretarse la deducción de puntos y el descenso de categoría, además de la prohibición de inscribir nuevos jugadores, en caso de que persista el impago (es decir, cuando se haya cumplido la prohibición de inscribir jugadores durante más de tres periodos de inscripción consecutivos y completos tras la notificación de la decisión), de reincidencia o de infracciones graves, o de no haber sido posible cumplir, por cualquier motivo, con la prohibición de inscribir jugadores en su totalidad;”. Con este panorama, Emelec podría perder la categoría tras reincidir en varias ocasiones.