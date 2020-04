Dura confesión: Matías Almeyda sufrió de depresión y así logró superarla

Matías Almeyda dejó un gran recuerdo como jugador y ahora como técnico ha hecho su carrera entre Argentina y México, países en los que ha sufrido derrotas y alegrías, como todos sus colegas. Sin embargo, se perfila como uno de los mejores prospectos del fútbol argentino y ha logrado imprimir su huella a los diferentes clubes por los que ha pasado como River Plate, con el que logró volver a la primera categoría del fútbol argentino y Chivas de Guadalajara.

Sin embargo, más allá de lo futbolístico, Almeyda no está excento de las dificultades personales y en una charla con el medio argentino 'Enganche' narró los episodios de depresión que sufrió y cómo los superó: " Cuando yo tenía 28 años hablaba con una psicóloga que tenía el Inter. Ella había sido deportista de alto rendimiento y trabajaba con nosotros. En ese momento me anticipó lo que me podía llegar a pasar, y que finalmente me pasó (la depresión)".

Posteriormente se refirió a su salida de este problema, para lo cual fue fundamental la ayuda de su esposa: "Sacarme de encima algo que me hace ruido, que me hace mal y que me puede entristecer, para después bajonearme. Pero hoy no me guardo nada. Digo todo lo que tengo para decir. Tengo la posibilidad de hablar mucho con mi mujer, que me conoce y me detecta cuando arranco en esas crisis.

Finalmente, el entrenador de San José Earthquakes, se refirió a cómo supera esos episodios que cada tanto tiene que enfrentar. "En esos momentos eliminamos todo lo que tenemos adentro y pasa. Hoy lo manejo desde otro lugar. Por eso lo hablo, porque hay gente a la que le va a servir. También el hecho de hacer ejercicio para la gente que sufrió depresión es súper importante para no decaer", finalizó.