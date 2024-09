Ecuador lo 'borró' y es goleador histórico de prestigioso club: “No lo entiendo”

No es para nada fácil calar en un equipo nuevo y echarse la institución al hombro jugando con estrellas y con la necesidad de dar un golpe de autoridad. Superar a un referente de la selección de Argentina como el máximo goleador nunca será sencillo, pero fue un futbolista ecuatoriano que dio la sorpresa ascendiendo al puesto histórico como el histórico artillero.

Inter Miami fue fundado en 2018, y en seis años de profesionalismo en Estados Unidos, ha contado con dos goleadores. El primero fue nada más y nada menos que Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín con 29 tantos, y ahora, fue el turno para Leonardo Campana, delantero ecuatoriano de 24 años que logró dar la sorpresa alcanzando los 30 goles y superando al referente argentino.

Vea también: Ranking FIFA: así quedó Ecuador tras las fechas 7 y 8 de Eliminatorias

En el último partido de la Major League Soccer, Inter Miami visitó al Atlanta United en un empate a dos tantos. Leonardo Campana anotó el segundo de su equipo para subir a esos 30 tantos que lo ponen como el máximo goleador de la institución.

Tampoco es fácil competir con Lionel Andrés Messi ni con Luis Suárez por el puesto. Messi lleva 27 tantos en 30 encuentros disputados, mientras que el ‘Pistolero’ suma 21 en 28 partidos. Pero, nada de esto hace que Leonardo Campana pueda tener un lugar en la selección de Ecuador, sin importar su bolsa llena de anotaciones.

Hace unos días, el periodista, Enrique Vivanco de Radio La Redonda soltó el bombazo afirmando que presuntamente, “cae mal en el camerino”. La relación del delantero con sus compañeros y cuerpo técnico no sería el mejor y por eso ha sido borrado completamente de la Copa América con Félix Sánchez Bas, ni con Sebastián Beccacece.

Esta es la realidad ‘injusta’ del máximo goleador histórico del Inter Miami. Le bastó dos años para poder asumir el liderato del club superando a Gonzalo Higuaín y luchando con Lionel Messi y Luis Suárez ahí. Los problemas internos aparecen justo cuando Leonardo Campana ascendió a la cima y es un golpe al combinado nacional que espera encontrar a un delantero idóneo por el flojo rendimiento de Enner Valencia.

ABREN POLÉMICA CON LAS NO CONVOCATORIAS DE LEONARDO CAMPANA: “NO SE ENTIENDE”

Alfonso Harb, periodista ecuatoriano, político y expresidente del Barcelona Sporting Club, habló sobre las no convocatorias de Leonardo Campana como algo inexplicable, “no entiendo como Pedro Vite (del Vancouver Whitecaps) está en la selección y Campana no está. Es la prueba de que la causa no es que juega en ‘Hollywood’. Vite en el club de la Major League Soccer ha marcado 10 goles en 103 partidos disputados.

Le puede interesar: Ecuador se complica en Eliminatorias: destapan ‘problema interno’ en convocatoria

Sebastián Beccacece deberá pensar dos veces el futuro de Leonardo Campana, máximo goleador del Inter Miami, pues, en la búsqueda de goleadores, tiene al ex Wolverhampton como una opción. Sin embargo, al parecer Ecuador lo tiene ‘borrado’ completamente.