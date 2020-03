En medio de las polémicas por la continuidad del fútbol argentino, donde se está disputando la Copa de la Superliga, el presidente del país del sur del continente, Alberto Fernández, se refirió a la situación y aseguró que aunque no está de acuerdo con que se juegue con público, no habría mayores problemas si los jugadores y clubes deciden seguir disputando los partidos a puertas cerradas y con transmisión abierta.

Lo ocurrido con River Plate fue un llamado de atención y, aunque desde muchos lados aseguran que se trató de una jugada política, lo cierto es que hay muchos jugadores molestos con la situación, quienes han asegurado que su salud está en riesgo y que se sienten usados por la organización, solo para darle continuidad a un evento que ya estaba en el calendario, pero que no vale la pena disputar, más allá de que haya varias cosas en juego.

"Como soy futbolero sé qué hay una disputa. Me parece que quisieron cargar en River una actitud individual que en verdad tuvo que ver más con lo que le pasó a un jugador de la Reserva que con la decisión de que no se deba jugar al fútbol. Me parece que el fútbol con público, como cualquier espectáculo que nuclea gente, es bueno que no siga. Si quieren jugar a puertas cerradas me parece espléndido. Si la TV además accede a que todos lo transmitan mejor aún", aseguró Fernández en su discurso.

A la espera de lo que suceda y de los partidos que se disputarán este domingo, por ahora el fútbol en Argentina se mantiene, mientras sigue creciendo el número de contagiados en el país, que este domingo llegó a 45 y, según los cálculos, dos personas han fallecido por esta causa.