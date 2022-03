El 'Pibe' borra a James y Falcao de la Selección: tres fijos que deben estar en la convocatoria

Se acerca la hora definitiva para que la Selección Colombia tenga que afrontar las ultimas jornadas de la Eliminatoria al mundial Qatar 2022.

La situación para el combinado 'patrio' parece bastante complicada en su aspiración de lograr el tiquete a La Copa del mundo. Colombia depende de resultados ajenos si quiere conseguir el ansiado tiquete. Vencer a Bolivia en Barranquilla y derrotar a Venezuela en Puerto Ordaz, es obligatorio para el equipo de Reinaldo Rueda.

Por tal motivo, la convocatoria para la doble fecha toma importancia para el entorno y la afición del equipo 'tricolor'. Una voz autorizada en el tema es el Pibe Valderrama. El histórico '10' tiró sus nombre fijos para para la convocatoria de cara a los dos encuentros venideros.

“Los tres fijos de la selección son David Ospina, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, faltan 20 días. Me duele la cabeza, me duele el tobillo, todo puede pasar, la verdad no entiendo. En la época de nosotros todo el mundo estaba pendiente a la lista, a mí me pasó que me llamaban y también a otros siendo figura, entonces no hay que 'dar papaya' porque esto es fútbol

Valderrama mencionó también su alegría por el buen presente de Luis Díaz en Liverpool:

“Una alegría, yo personalmente lo veo en la televisión y me río, le digo a mi hijo que quiero que saquemos uno de cien, como pasó con Luis Díaz, en mi escuela de fútbol. Ahí está Jarlan, y lo que queremos es que lleguen al fútbol profesional, con disciplina, con respeto, queremos que sea gente de bien para la sociedad” Dijo el samario, en dialogo con 'Blu'.