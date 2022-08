"El poeta renacido": en México destacan el nivel de Nicolás Benedetti

Desde su debut, el volante Nicolás Benedetti se perfiló como una de las nuevas joyas del fútbol colombiano. Sus actuaciones en Deportivo Cali, club con el cual jugó 146 partidos desde 2015, le permitieron llamar la atención de equipos del exterior por lo que fue contratado en 2019 por América de México.

Con las 'águilas' tuvo un esperanzador arranque, pero dos severas lesiones de rodilla le impidieron llegar a su mejor nivel. Benedetti primero sufrió un grave problema ligamentos cuando disputaba el torneo preolímpico con la Selección Colombia y posteriormente presentó una nueva lesión de meniscos.

Al no poder encontrar regularidad, el mediocampista fue cedido en condición de préstamo al Mazatlán, club en el que está desde inicios del 2022.

Con el equipo de Sinaloa el colombiano ha encontrado una nueva oportunidad para brillar. Al sumar minutos se ha afianzado en el plantel que dirige Gabriel Caballero y en el segundo semestre del año registra diez apariciones, nueve como titular, y con dos anotaciones.

Teniendo en cuenta su buen rendimiento, el portal mexicano Mediotiempo entrevistó al volante, quien aceptó haberse "reencontrado" con su mejor versión, pero al mismo tiempo reconoció tener una espinita pendiente por destacarse en América.

"En América tuve esa espinita de nunca poder dar lo que yo esperaba. Comencé muy bien, de pronto me lesioné, también otras cosas, no voy a decir que por las lesiones nomás no estuve, no hay que echarle también toda la culpa a lo que pasó. Fue un momento que no engrané al final en el América. Cuando uno está contento en su trabajo afuera también te sientes mejor, todo fluye, la llegada a Mazatlán era para eso, reencontrarme conmigo mismo, mostrar mi potencial, volver a ser el Nico de antes. Sin duda lo que hace a un jugador son los minutos, la confianza, el sentirse cómodo dentro de la cancha y obviamente no tener lesiones, que eso hacen que te mermen un poco. En Mazatlán he podido dejar las lesiones aun lado, que era un tema que me tenía un poco agobiado. Todo en la vida es de tiempo, de procesos, en América me tocó vivir esa situación, pero afortunadamente ahora estoy sano".