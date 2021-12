[Audio] "Me pareció una decisión descerebrada": molesto por el cambio de DT en Uruguay

La Selección Uruguay oficializó la salida del entrenador Óscar Washington Tabárez del banquillo luego de los resultados negativos en las últimas fechas de la Eliminatoria sudamericana.

Así, este 14 de diciembre la Asociación de Fútbol de ese país nombró oficialmente a Diego Alonso como el nuevo estratega de la selección mayor, lo cual ha generado polémica, sobre todo, por la forma en que salió el anterior DT.

De esta manera, uno de quienes se atrevió a ofrecer declaraciones sobre las decisiones que ha tomado la selección 'charrúa' fue el entrenador uruguayo Julio Avelino Comesaña, uruguayo, quien dirige al DIM y habló con 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Y es que el estratega no se guardó nada respecto al combinado, pues de entada dijo que la despedida de Tabárez "me pareció una decisión descerebrada, no la entendí".

Asimismo, dio paso a una crítica para Alonso, pues "no creo que un entrenador con antecedentes y con principios básicos de su trabajo acepte agarrar una selección solo por cuatro partidos", en vista de que son los juegos que le restan en la lucha por ir a Catar.

Entre tanto, mencionó que "no veo claras las cosas, y es una decisión que pone en riesgo a clasificación, no da garantías", debido a que la presión que tiene el nuevo entrenador es bastante fuerte.

Por último, Comesaña reconoció que todo parte de una opinión personal, y pretendiendo que la selección de su país acceda a la Copa del Mundo, así "no quiero pasar por el dueño de la verdad, pero no entiendo nada".

Ahora, la 'celeste' se enfocará en afrontar los cuatro partidos que restan de clasificatoria, en donde enfrentará como local a Venezuela y Perú, mientras visitará a Paraguay y Chile; recordando que de momento es séptima con 16 puntos a uno de Colombia que es cuarta.