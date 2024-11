Beccacece ya piensa en Colombia y mandó un recado: “Este es el camino”

Nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la selección de Ecuador y tal vez el mejor partido que ha podido dirigir Sebastián Beccacece desde que llegó. Pues, el cuadro ecuatoriano suma dos victorias con el entrenador argentino, dos empates y una derrota en estos cinco compromisos que ha podido estar en el banquillo.

El panorama de Sebastián Beccacece es muy positivo en zona de clasificación directa para atender al Mundial de 2026. Sin embargo, Félix Sánchez tuvo un gran problema que Beccacece no ha podido resolver. Pues, por un lado, el español solo ha ganado un partido de visitante, mientras que el argentino no ha sumado tres puntos fuera de casa.

Sin duda alguna, esto podría impactar fuertemente contra Colombia en Barranquilla, pero Sebastián Beccacece piensa en alto y ya manda recados al combinado colombiano, no solo por el resultado abultado contra Bolivia en el Rodrigo Paz Delgado, sino por el camino que han marcado con el argentino.

EL MENSAJE DE SEBASTIÁN BECCACECE PARA ENFRENTAR A COLOMBIA

Sebastián Beccacece destacó la victoria conseguida en condición de local advirtiendo a Colombia, “hay una tendencia a pensar que el jugador ecuatoriano se relaja y quedó demostrado que no es cierto porque compitieron hasta el pitazo final".

Posteriormente, destacó las sensaciones más positivas a lo largo de los 90 minutos en un partido donde primó el juego limpio por parte de la ‘Tri’. “Logramos no recibir ninguna tarjeta, no hacer falta y que no pateen al arco de Hernán. Tenemos que seguir trabajando, hay un camino marcado que es el de la solidez. Saber que en casa cuando los rivales repliegan, empezar a encontrar con naturalidad lo que vimos hoy. Fuera de casa debemos competir, todavía no encontramos la victoria, pero estamos cerca".

Y es que, la selección de Ecuador solo ha podido ganar un partido en condición de visitante en este andar de las Eliminatorias Sudamericanas cuando superaron a su similar de Bolivia, pero eso no es impedimento para pensar en grande para enfrentar a Colombia en Barranquilla. Sebastián Beccacece dejó claro que esto es lo que siempre quiso implantar en el combinado ecuatoriano.

“Es partido a partido. Les dije a los futbolistas que, en estos cinco partidos oficiales, sin entrenar mucho la táctica y amistosos para cometer errores, estamos compitiendo muy bien y es el camino que nos va a llevar al Mundial. Hay que transitarlo con disciplina y humildad, cuando ellos socialicen con la idea, se van a encantar. Es solo un comienzo, desde que empezamos a mostrar una línea de juego. Valoro mucho el arco en cero, hay que trabajar para ser un equipo con más variantes en ataque”.