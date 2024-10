Bielsa entre las cuerdas: Uruguay tomó decisión tras las polémicas

Para nadie es un secreto que Uruguay está muy presionado y con la necesidad de conseguir los puntos ante Perú en el Estadio Nacional de Lima y ante Ecuador en el Centenario de Montevideo. Apenas Marcelo Bielsa tomó las riendas, la ‘Celeste’ iba por un excelente camino que confirmó clasificando a las semifinales de Copa América y siendo terceros en la competencia.

Sin embargo, ahora sin Luis Alberto Suárez en el combinado nacional, sufrieron bastante por dos empates sin goles ante Paraguay y Venezuela. Ahora deberán sacar adelante los puntos contra Perú en busca de consolidarse en el segundo puesto del certamen sudamericano.

Luis Suárez estuvo en entrevista en el programa De Fútbol Se Habla Así en donde generó revuelo por las verdades que tiró sobre Marcelo Bielsa. Inició con el tema de Agustín Canobbio a quien habría relegado en Copa América, “hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”.

Suárez se rebeló cuando Marcelo Bielsa les pidió a los jugadores que no saludaran a aficionados y él sentenció que sin importar las consecuencias iba a interactuar con ellos. Además, sentenció problema interno, “el día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”.

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN URUGUAYA DE FÚTBOL APOYÓ A LUS SUÁREZ SOBRE MARCELO BIELSA

Poco a poco, se empezaron a sumar jugadores que han sido dirigidos por Marcelo Bielsa respaldando a Luis Suárez, entre ellos, Federico Valverde y el exjugador, José Luis Chilavert. Ahora, la decisión será de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que afirmó estar de acuerdo con el máximo artillero.

En DSports, y sin dar muchos detalles, sentenció que esta semana es espectacular y que esperan cumplir con esta oportunidad que tienen en las Eliminatorias. Además, Ignacio Alonso, presidente de la AUF aceptó las declaraciones de Luis Suárez y podría tomar decisiones con el futuro de Marcelo Bielsa en el combinado nacional.

Alonso aseveró, “lo que dijo Luis (Suárez) es verdad, me ha comentado cosas y a Jorge Giordano también. No quiero opinar sobre la entrevista de Luis ni dar detalles sobre situaciones que como te digo tiene que manejarse puertas adentro. Hay que trabajarlo seriamente, reservadamente y aprovechar las oportunidades que brinda”.

Sin embargo, también lo respaldó, “es un entrenador muy consciente de las cosas que tiene entre manos, trabajador como pocos, meticuloso, está arriba de cada uno de los detalles. En ese sentido no hubo ninguna alteración, el plantel recibió de él la misma atención de siempre”. Agregó que, “nosotros creemos que Marcelo Bielsa, como líder futbolístico ha demostrado en situaciones similares la capacidad para liderar desde ese sentido, pudiera ser la figura ideal para nuestra selección”.