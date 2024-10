Bielsa se echa la culpa y toma acciones tras empate con Ecuador

Marcelo Bielsa se echa la culpa tras la actualidad de la Selección de Uruguay

El experimentado entrenador de 69 años aseguró que la situación vivida desde hace unos días, donde unas polémicas declaraciones de Luis Suárez lo apuntaban a ser el responsable de malos tratos frente al equipo y a imponer una difícil convivencia, no ha influido en el bajo rendimiento que ha demostrado la selección.

“Yo no ignoro la situación, pero para mí eso, si usted me dice 'No lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir', mi respuesta es no. Eso no influyó”, afirmó Marcelo Bielsa en rueda de prensa.

El entrenador, que vive momentos de zozobra en el banquillo de la selección uruguaya y su puesto parece no estar garantizado debido a los últimos resultados obtenidos y a las declaraciones de Luis Suárez, admitió que el problema del flojo rendimiento del equipo es toda su responsabilidad.

“Yo soy sincero, la conclusión que debe quedar como definitiva es que Uruguay, desde mi punto de vista, tiene mejores jugadores que los rivales a los que no les pudimos ganar. Y cuando un equipo tiene mejores jugadores que el rival y no gana, siempre hay que observar al que maneja ese material y no logra imponerlo”, señaló.

Uruguay, que antes en duelos por estas Eliminatorias superó a rivales de alto calibre como Argentina y Brasil, ha encajado 4 partidos sin victorias y sin poder anotar ni un solo gol, una estadística preocupante que de seguir así podría acabar con la salida de Bielsa.