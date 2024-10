Primera decisión de la Asociación Uruguaya con Bielsa: “Están todos locos”

No ha sido el mejor camino de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay. El ‘Loco’ se convirtió poco a poco en ídolo de la ‘Celeste’ por su buen juego, su temible idea que imprimía en el rectángulo verde y ese buen puntaje que había cosechado. En la Copa América también se le vio una buena cara, pese a que no pudo ser campeón.

El tercer puesto en la Copa América anestesió completamente a la selección de Uruguay que se encontró con dificultades por la salida de Luis Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera que poco a poco se van viendo en los últimos juegos de las Eliminatorias Sudamericanas, no pasó de tres empates y una derrota en el reinicio de las justas.

Uruguay se midió con Paraguay, Venezuela, Perú y Ecuador. Contra los peruanos cayeron por la mínima diferencia de manera agónica y se abren las grietas, especialmente en un momento en donde se ha hablado muchísimo del futuro de Marcelo Bielsa tras estos tropiezos y la actitud del entrenador, que también deja mucho que desear. Con todo esto, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) habría tomado una decisión con la continuidad del ‘Loco’.

IGNACIO ALONSO EXPLICÓ QUÉ SERÁ DE MARCELO BIELSA EN LA SELECCIÓN DE URUGUAY

La AUF, en cabeza de su presidente, Ignacio Alonso tomó una decisión con Marcelo Bielsa. Primero, hay que mencionar que no hay forma viable para sacarlo, dado que la indemnización pondría en problemas por la millonaria suma que deberían pagar. Segundo, Alonso optó por la calma y la tranquilidad por la tabla de posiciones en donde Uruguay todavía está en zona privilegiada.

Sin duda alguna, le iba a llover preguntas acerca de la continuidad de Marcelo Bielsa. Ignacio Alonso prefirió guardarse todo cuando le buscaron palabras sobre una posible salida o no, “estamos terceros en la tabla. Si empezamos con estas especulaciones estamos todos locos”.

Además de no mencionar a Marcelo Bielsa, rodeado de diferentes polémicas por su actitud con jugadores y con estos malos resultados, Ignacio Alonso sentenció que, “hay que estar tranquilos para lo que viene. Yo estoy tranquilo, no he hablado con el cuerpo técnico”. El presidente de la AUF esperará hablar con el ‘Loco’ con más calma para definir la suerte del entrenador.

Con ese plan de cerrar el año en el podio y por qué no, encaminar su clasificación, Uruguay enfrentará a Colombia en condición de local y a Brasil de visitante. Un panorama complicado que pondrá a prueba a Marcelo Bielsa en el seleccionado celeste.