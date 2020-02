Caos en la Selección: James le respondió a Queiroz por posible suplencia

A 30 días del debut de la Selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2022, es una incógnita los jugadores que convocará el técnico Carlos Queiroz ante el irregular presente de varios futbolistas y la presión que ejercen otros pidiendo una oportunidad por su buen momento.

Sin duda, el tema más álgido es el de James Rodríguez, mediocampista referente de la Selección Colombia que milita en el Real Madrid, pero que no cuenta con los minutos necesarios para estar a un nivel competitivo. Ante eso, se habla de una posible convocatoria, a pesar de su mal momento, pero no de una titularidad. Por ende, Queiroz y él habrían sostenido una charla al respecto.

Lea también: Michael Rangel tendría un nuevo pretendiente en Brasil ¿se preocupa América?

“Se reunieron. Tuvieron una charla amable, pero no se llegó a ningún acuerdo. Según me contó un directivo de la Federación, Queiroz le dijo a James que no podía asegurarle la titularidad y James le contestó que él no venía a la Selección a ser suplente” mencionaron en Blu Radio sobre el encuentro entre el ‘10’ y el timonel.

En la mencionada reunión que se llevó a cabo la semana anterior, también estuvo presente Mario Alberto Yepes, histórico exjugador de la Selección Colombia quien sería un puente entre el cuerpo técnico y los jugadores de cara al proceso mundialista.

De interés: Cadena se sale con la suya: Cúcuta tiene nueva sede para la Liga Betplay

Cabe señalar que la Selección Colombia debutará el viernes 27 de marzo contra Venezuela en Barranquilla por la primera fecha de la eliminatoria, cuatro días después visitará a Chile en Santiago y posteriormente encarará la Copa América 2020 organizada en conjunto con Argentina.