Carlo Ancelotti habló del "carácter" de James, Mina, Zapata, Ospina y Cuadrado

En medio de todos los líos conocidos en el entorno de la Selección Colombia por los malos resultados en las Eliminatorias y los rumores que hay sobre desencuentros entre futbolistas de la Selección Colombia y el entrenador, alguien que ha vivido de cerca a los futbolistas colombianos se atrevió a dar su opinión.

Se trata de Carlo Ancelotti, quien ha tenido a James Rodríguez en Real Madrid, Bayern Munich y ahora en Everton; además de contar con Yerry Mina y en el pasado tener a Davis Ospina en Nápoli. El timonel italiano dialogó con ‘Directv’ Sports y dio su opinión sobre el fútbol colombiano.

“Yo no creo que les falte carácter, los jugadores el equipo nacional de Colombia juegan todos en Europa y la competición es muy alta. No creo que Cuadrado, Zapata y Yerry Mina no tengan ese carácter; ellos siempre desean jugar con el equipo nacional y eso es una motivación fuerte”, señaló en primera medida.

“Colombia tiene un buen equipo, tiene que pasar la Eliminatoria y creo que más adelante lo hará sin problema, La generación de futbolistas colombianos es muy buena, además de James tiene a Cuadrado, Zapata Mina, Lerma, Dávinson Sánchez, David Ospina, Luis Díaz; entre otros”.

Carlo Ancelotti también respaldó a James Rodríguez, pero reconoció que su nivel ha disminuido en las últimas semanas tras el inconveniente físico que sufrió frente a Liverpool en la Premier League.