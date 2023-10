Carlos Antonio, inconforme con la Selección Colombia: "Está claro que muchas cosas no caminan"

Colombia y Ecuador no pasaron del empate por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas, pues en el Rodrigo Paz Delgado se firmó un 0-0 que si bien mantiene a los dos en zona de clasificación, contó con opciones para inclinarse hacia algún lado.

Y uno de los que analizó el partido y el resultado entre ecuatorianos y colombianos fue Carlos Antonio Vélez, quien no quedó conforme con varios aspectos de lo mostrado por los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Opinión de Carlos Antonio Vélez tras Colombia 0-0 Ecuador

"Se supone que James estaba para tener el balón, objetivo que nunca se cumplió porque en el PT no hicimos más de 3 pases seguidos. Mejor ofensivamente en el segundo tiempo pero sin pegada", dijo Vélez en su cuenta de Twitter (X).

Sobre James Rodríguez dijo que "en el fútbol se necesita algo más para ser figura y determinante, entre otras cosas, ganar los partidos que juega, cosa que no ha sucedido. Hacer pases, intentar correr, tirar a la puerta y de pronto marcar un gol es normal, además de obligatorio", continuó Carlos Antonio.

Aunque el periodista comentó que "si solo se trata de actitud, pues sí… felicitaciones", acerca de James Rodríguez, quien -desde su mirada- podría aportar más al equipo nacional.

Por último, Carlos Antonio dijo que no comprende el porqué se llevó a un delantero que juega en la altura (Leonardo Castro) y al actual goleador en Rusia (Mateo Cassierra) si no son puestos a jugar, y que "si ganáramos los partidos y marcáramos muchos goles, sobrarían estos reclamos, pero está claro que muchas cosas no caminan".