Carlos Antonio no copia de Falcao: "En la Selección hay gamonales y no líderes"

Carlos Antonio Vélez volvió a ser sumamente crítico con los jugadores de la Selección Colombia, a quienes les cuestionó su falta de liderazgo durante los partidos recientes de las eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

El director del programa Planeta Fútbol de Antena 2 aprovechó las declaraciones que hizo Falcao García en la rueda de prensa posterior al partido ante Argentina, para poner en entredicho el aporte de los futbolistas en las clasificatorias.

"Colombia siempre jugó así, jugando así salieron terceros en la Copa América. Por qué en el momento del fracaso se usa eso como el gran pecado. De pronto esa no fue su intención, mi querido Radamel. Estoy por pensar que esa no fue su intención, pero cÓmo le parece lo que dejó. Esa papa caliente, ese balón dando saltos. Sigo convencido que en la selección hay gamonales y no líderes, y que los gamonales a veces son usados por aquellas fuerzas que son capaces de vender a la madre con tal de lograr sus objetivos", dijo en Palabras Mayores.

"Eso tendría que ser considerado como traición a la patria", agregó, "eso de tratar de generar toxicidad, caos y crisis, para luego salir como los salvadores de la patria. Usar a gente como Falcao, por ejemplo, que es un hombre transparente y aprovecharse de esas circunstancias. Es muy raro todo eso".

Vale recordar que Falcao, luego del partido de Argentina, durante la rueda de prensa, señaló que el técnico Reinaldo Rueda había dado la orden de custodiar el cero para ir, progresivamente, encontrando espacios en el sector ofensivo.

Las declaraciones del capitán de la Selección Colombia no cayeron bien en varios sectores, ya que puso en tela de juicio el papel del técnico y sus decisiones en el equipo cafetero, en medio de la crisis de las Eliminatorias.