Carlos Antonio no perdonó a Lorenzo tras derrota con Uruguay: "aprendiz y vamos como el cangrejo"

La Selección Colombia sufrió su segunda derrota en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 al ser superada por Uruguay con marcador de 2-3 en duelo que se llevó a cabo en el estadio Centenario de Montevideo.

Al término del compromiso, Carlos Antonio Vélez analizó el resultado y el rendimiento del equipo nacional. Vélez destacó el primer tiempo de los dirigidos por Néstor Lorenzo y lo hecho por Juan Fernando Quintero.

"Primer tiempo completo, brillante, el mejor de la eliminatoria… juego, correr, meter y ganar. De la mano de Juan Fernando Quintero y con dos atajadas inmensas de Camilo Vargas nos fuimos al vestuario. Regresamos mal... el mensaje no llegó…se sabía que Uruguay se venía encima y no se manejó el resultado. Cambios mal hechos, historia repetida y falta de jerarquía para administrar UN MINUTO el milagroso empate", escribió.

Sin embargo, Vélez cuestionó lo demostrado en la segunda mitad, cuando Colombia permitió el empate y posterior remontada de Uruguay.

De igual modo, el analista se refirió con fuertes críticas al trabajo hecho por el director técnico Néstor Lorenzo.

"Mina una vez se empató debió ir atrás y sacar el balón del estadio. Pero resulta que el técnico se abrazaba con su entorno y se olvidó del campo. Error de aprendiz... como en los viejos tiempos faltó jerarquía y viveza para mantener el empate. Además, sea quien fuere, jugador que no esté físicamente para competir no juega así lo pida. Se supone que hay una línea de mando y que todos deben respetarla", agregó.

Finalmente, Carlos Antonio explicó que Colombia no tendrá en riesgo la clasificación, pero aseguró que el juego del equipo nacional va en retroceso.

"Problemas de clasificación no hay y los de juego se resolvieron en el PT pero no hemos podido tener un partido completo parejo. Jugamos bien a ratos y con los jugadores que tenemos es imperdonable jugar mal. (lo más fácil es joder a Lucho, cuando está claro en donde está el problema) .. en los últimos 3 juegos de visitante solo ganamos un punto y nos anotaron 5 goles. La clasificación no esta en riesgo por que van 7, con repesca incluida, y existen Perú y Chile pero ojo que vamos como el cangrejo", finalizó.