Chile busca tumbar a Colombia: alistan dos sorpresas para el duelo en Barranquilla

La continuidad de Gareca en Chile está en vilo

El puesto del técnico argentino en Chile se ha puesto en duda tras el último resultado, pues en partidos oficiales entre la Copa América y la eliminatoria no tiene triunfos en seis encuentros.



En la prensa chilena especulan acerca de que el contrato del entrenador podría rescindirse sin indemnización, cuando La Roja no tenga posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial, para lo cual habría que esperar hasta culminada la doble fecha de noviembre.



"No sé si perduraré en el proceso. Las ganas las tengo, pero no podría dar una respuesta dada la demanda y exigencia que hay permanentemente de resultados", reconoció Gareca.



El presidente de la Federación, Pablo Milad, había declarado previo a la derrota ante Brasil que "lamentablemente no se han dado los resultados, pero tenemos las convicciones claras y vamos a seguir trabajando hasta el final".