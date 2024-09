Colombia lista para recibir a Argentina en Barranquilla

Colombia y Argentina se enfrentan este martes en Barranquilla pen la octava jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, una herida abierta para los cafeteros, que buscan una revancha tras perder la final de la Copa América con la Albiceleste el 14 de julio pasado en Miami.



Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan a este partido como líderes con 18 puntos, mientras que el equipo de Néstor Lorenzo es tercero con 13.



Los anfitriones, que tratarán de sacar provecho al calor y la humedad de Barranquilla en un duelo que se jugará a pleno sol a las 15.00 horas (22.00 CET), llegan con la mirada puesta en mostrar una mejor imagen que la dejada en el empate 1-1 con Perú el viernes en Lima.



Lorenzo no contará para este juego con el central Yerrry Mina por acumulación de tarjetas amarillas. Mina ingresó tras el descanso en el partido del viernes contra Perú en reemplazo del central Carlos Cuesta, que salió de la cancha por un golpe.

Justamente por ese golpe Cuesta, que milita en el Genk, es duda y, en caso de no estar disponible, se prevé que sea titular Yerson Mosquera, central del Wolverhampton que la temporada pasada brilló en Villarreal.



También se espera que ante Argentina sea titular James Rodríguez, que jugó el segundo tiempo contra Perú y le cambió la cara al equipo, mientras que las buenas sensaciones que dejaron ante la Blanquirroja los jóvenes Jhon Durán, del Aston Villa, y Yasser Asprilla, del Girona, les pueden abrir un espacio en el once inicial.



"Tenemos que mejorar sin duda el juego, de todo un poco, no estuvimos al nivel que tuvimos en la Copa América en cuanto a la fluidez del juego", expresó Lorenzo tras el partido con Perú.



Argentina, entre tanto, llega motivada tras golear por 3-0 a Chile en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.



Scaloni confirmó que el extremo Nico González, de Juventus, se entrenó diferenciado tras salir del juego con Chile por un golpe en el talón, mientras que Alexis Mac Allister, que fue sustituido por una molestia, trabajó a la par con sus compañeros el fin de semana antes de viajar a Barranquilla, por lo que se espera que sea titular.



"Veremos cómo vamos a jugar. Estamos evaluando la manera en la que vayamos a jugar. Posiblemente hagamos cambios. Pero vamos a esperar", expresó el seleccionador en rueda de prensa.



Por esa razón, se prevé que la Albiceleste, que acumula doce partidos sin perder, salga con la misma base del equipo que se impuso a Chile.

Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerson Mosquera, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.



Seleccionador: Néstor Lorenzo.



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Paulo Dybala; Julián Álvarez y Lautaro Martínez



Seleccionador: Lionel Scaloni.



Árbitro: El chileno Piero Maza, quien estará acompañado por sus compatriotas José Retamal, Miguel Richa y Cristian Garay.



Estadio: Metropolitano de Barranquilla.



Hora: 15.30 local (22:30 CET).