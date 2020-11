Conmebol reveló los audios del VAR en polémico partido Colombia vs Uruguay

En medio de la dura derrota que sufrió la Selección Colombia en la tercera fecha de las Eliminatorias como local a manos de Uruguay, se presentaron algunas polémicas arbitrales que fueron objeto de discusión y que el técnico Carlos Queiroz reclamó en su última rueda de prensa.

A raíz de todo esto, Conmebol publicó los audios de las conversaciones entre el árbitro argentino Fernando Rapallini y los asistentes del VAR. Esto en aras de disipar la suspicacia y demás: las jugadas polémicas fueron un posible penal a favor de Colombia en el primer tiempo y el penalti sancionado para Uruguay por infracción de Jeison Murillo.

La primera jugada es una supuesta mano en el área de Uruguay tras una incursión de Luis Díaz por el costado derecho; no revisan una posible falta.



VAR: Posible mano

Árbitro: Viene de un rebote de él mismo



VAR Esa cámara no me sirve, otra toma por favor.. Pie, remate

AVAR: Explícame por favor Fernando, más tranquilo



AVAR: ¿Fernando, patea él?

Árbitro: Patea él y le rebota a él



VAR: Le choca en su rodilla, pie, y va a la mano

Árbitro: No es una acción de bloqueo, es una acción de juego deliberado de él mismo que le pega en su man... Patea él y le pega en la mano



AVAR: Él quiere jugar y la mano la tiene pegada de forma antinatural al cuerpo.

VAR: Eso es lo que veo



VAR: Fernando, lo que veo es que choca en el pie, sube a la mano, la mano no está extendida, puedes reanudar...

La segunda jugada que revisó el VAR fue el penal de Jeison Murillo sobre Rodrigo Betancur en el segundo tiempo:



VAR: Posible penal

Árbitro: penal



VAR: Sí, ahí hay un contacto

Árbitro: Se va abriendo, ataque prometedor en disputa.



Árbitro: no hay control de balón, ataque prometedor en disputa.

AVAR: Bien, penal, el contacto existe



VAR: Ok, Sí, está bien... perfecto, lo choca... Tenemos claro que va a la espalda

AVAR: No juega el balón... Ahora, hay fuera de juego antes? Tu decisión es correcta, solo estamos chequeando un posible fuera de lugar.antes de la acción.



VAR: Fernando, correcta decisión, no hay fuera de juego; penal bien sancionado.