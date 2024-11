Crece la crisis en Uruguay: contrato de Bielsa pone en riesgo a la selección

No es un secreto que la selección de Uruguay no vive su mejor momento, pues lo que en un inicio se veía como un proyecto con fuerza de la mano de Marcelo Bielsa, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza por las constantes polémicas que se han desatado de la mano del mandamás argentino.

Aunque el tema de la Copa América ya quedó atrás, lo cierto es que un nuevo escandalo salpica al entrenador argentino, y esta vez tiene que ver con su contrato.

Héctor del Campo, representante de los clubes en el Comité Ejecutivo de la AUF, reveló los problemas que tuvo para poder constatar el contrato que vinculaba a Bielsa con la selección de Uruguay.

"El primer día que entré a la Asociación pedí para verlo y tuve un enfrentamiento muy duro con alguien del Consejo Ejecutivo", inició contando en radio Sport 890.

"Me dijeron que el contrato era confidencial, pero que lo podía ver bajo ciertos parámetros , que eran con una persona al lado y que, además, no se me iba a dar todo el contrato, sino que un cuarto. Yo me negué porque por encima de la confidencialidad hay un montón de normas éticas como la veracidad o la transparencia", dio a conocer en medio de su relato.

"Me dijeron que me lo iban a dar la semana siguiente. Tuve tiempo para pensarlo y consulté con alguna persona que me dijo ‘si ves el contrato, te podés enojar, pero no lo vas a poder cambiar, además de que se puede filtrar y que digan que fuiste vos’. Por lo cual preferí no verlo".

Además, el dirigente dio a conocer que tiempo después cambió de parecer y leyó el contrato, aunque cuestionó lo que vio.

“Luego de eso, el contrato se filtró bastante y hoy la situación de la selección es muy diferente a la que había en ese momento; decidí verlo. La semana pasada fui a la Asociación y lo vi, pero no puedo hacer comentarios al respecto.

Ese contrato está firmado de antes de que entrara este Ejecutivo y se firmó sin respetar los estatutos, porque dicen bien claro que tiene que estar votado el presupuesto en el Congreso. Porque es un año en el que tenés Eliminatorias, en las que de 10 clasifican seis y medio, y además de que la situación económica de la Asociación no amerita hacer un contrato tan importante porque la pone en riesgo”.