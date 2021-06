Cuellar y el factor determinante para ganarle a Argentina en Barranquilla

Si hay un jugador que brilló en el pasado partido de la Selección Colombia ante Perú, ese fue Gustavo Cuellar. El futbolista se tragó la cancha. El jugador se adueñó del mediocampo, le dio un toque de técnica, recuperación y visión de juego que le faltaba al conjunto 'cafetero'.

De cara al compromiso ante Argentina, el futbolista analizó ante la prensa lo que espera de ese encuentro. El futbolista está metalizado en que la 'Tricolor' puede lograr la victoria ante el seleccionado 'Albiceleste'. Además, resaltó un factor determinante que puede definir el compromiso.

"Argentina tendrá cuidado con el clima, hay que sacarle provecho. No creo que resistan los 90 minutos haciendo presión alta y nosotros buscando sacar el balón limpio desde atrás. Tenemos calidad del medio hacía el frente. Hay que buscar que la pelota llegue limpia adelante", aseguró.

Por otro lado, la presencia de Lionel Messi es una de las razones por la cual hay que tenerle cuidado al conjunto bicampeón del mundo. Cómo frenar a Messi es una pregunta que respondió Cuellar.

"No lo he enfrentado. Personalmente, creo que es el mejor jugador del mundo. Hay que tener un cuidado especial con él por lo que ha hecho, pero siempre buscando nuestros objetivos. Hay que hacerle coberturas, independientemente de la zona del campo en la que esté, hacerle presión, tratar de hostigarlo y no dejarlo pensar. Tenemos que estar atentos a neutralizarlo. Todos los que se enfrentan a Messi buscan la forma de detener al mejor jugador del mundo. No solo plantearemos un juego entrono a él, sino a los demás", opinó.

Finalmente, sobre su posición en el campo y el gran rendimiento que tuvo frente a los peruanos, el volante explicó que Reinaldo Rueda lo conoce mucho desde el fútbol brasileño, pues allí lo dirigió.

"En Flamengo jugaba más solo, no teníamos un doble cinco. El profe planteó un 4-4-2. En mi equipo juego casi de la misma forma que planteó Reinaldo", concluyó.