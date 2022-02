“Devaluado como el peso argentino”: se cargan a James tras papelón de Colombia

La Selección Colombia perdió ante Argentina en su visita al estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 16 de la Eliminatoria a Qatar 2022. El cuadro de Reinaldo Rueda no pudo ante el combinado ‘albiceleste’ y quedó ‘ad portas’ de la eliminación.

Ante esta situación, los hinchas de la ‘tricolor’ nacional no se aguantaron y mediante redes sociales dejaron ver su maloestia por la cuasi eliminación de la próxima cita orbital.

En los comentarios de los hinchas, se vio la molestia pues, en uno de ellos,manifestó que “ya no soy más aficionado de Colombia. Otra actuación desastrosa. Desde que comencé a apoyar a este equipo nunca había visto un grupo de jugadores tan patético y débil”.

Otro de los trinos fue el siguiente: “Hoy dejo de ser colombiano. Me aburrí de empatar siempre. Me aburrí de esta mediocridad y de esos jugadores que no saben mojar la camiseta. Ya fue mucho. Desde mañana me levantaré y seré boliviano”.

Por su puesto, no podía faltar James entre las críticas, teniendo en cuenta lo que fue el desempeño del jugador del Al Rayyan. “James hizo tanto berrinche cuando no fue convocado para salir con estas… un ex futbolista más”.

Por supuesto, al cucuteño también recordaron lo que pasó en la era Queiroz. “Siga defendiendo a James que sacó a Queiroz y llegó hace 3 partidos a caminar y dividir el equipo. Fácil culpar solo al técnico”.