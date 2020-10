Duro relato de Santiago Arias: el paso a paso de su lesión de tobillo

Santiago Arias ha vivido horas complicadas luego de haberse lesionado el tobillo en el pasado partido ante Venezuela por la primera fecha de Eliminatoria sudamericana. El jugador habló con Nexo ESPN y confesó paso por paso lo que sintió en el momento de sufrir su lesión.

"Lo más impactante fue cuando me toqué el tobillo y sentí que no estaba en su sitio. No fue tan doloroso porque estaba caliente. Cuando me lo acomodan es cuando más me duele porque el cuerpo se enfría. Después el dolor va creciendo", confesó.

De inmediato el equipo médico de la Selección lo atendió y se puso en contacto con el Leverkusen y el Atlético de Madrid, escuadra dueña de los derechos deportivos del lateral colombiano.

"Allá junto a los médicos del Atlético y del Leverkusen estarán conmigo en la operación y la recuperación posterior. Ahora solo me toca tener el pie arriba para que circule la sangre porque tengo un hematoma muy grande", concluyó Arias.

Según lo que el propio futbolista cuenta, podría estar fuera de las canchas entre 5 a 6 meses. Será un tiempo largo, pero el lateral colombiano luchará para estar al ciento por ciento y poder entrar en la convocatoria de la Selección Colombia en la Copa América que se jugará el próximo año.