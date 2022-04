"Es una falta de respeto para la Selección": el nombre de Osorio calentó los ánimos

En los últimos días se ha conocido sobre los posibles técnicos que podrían llegar a dirigir a la Selección Colombia tras confirmarse la salida de Reinaldo Rueda por la no clasificación al Mundial de Qatar 2022.

A pesar de que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza del presidente Ramón Jesurún, han manifestado que siguen en búsqueda del técnico acorde, se ha dicho que el nombre del estratega Juan Carlos Osorio podría ser el nuevo timonel por su experiencia en selecciones y lo que conoce el FPC.

No obstante, en el programa Saque Largo de Win Sports, el periodista argentino Mariano Olsen dejó ver que no estaba de acuerdo con ello. "No puedo creer que estemos debatiendo sobre (Juan Carlos) Osorio, que acaba de consumar el fracaso más rotundo en un equipo como América en los últimos años”, por lo que dijo que era una “falta de respeto” tenerlo en cuenta.

Aunque de la llegada de Osorio algunos la prefieren, se conoció que por el momento su nombre no es del interés de los directivos, pues en la carpeta habría técnicos como Gustavo Alfaro, Ricardo Gareca, Marcelo Bielsa, Julen Lopetegui y otros.

Vale añadir que Juan Carlos Osorio no tendría el visto bueno de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, hecho que dificulta todavía una hipotética candidatura.