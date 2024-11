Escándalo antes de Uruguay vs Colombia: peligraría el partido

Lo de Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay ha dejado de ser fútbol para convertirse en una novela, más después de que se dio a conocer que no hay mucha intención por parte de ese país de que el entrenador actual se quede en el equipo nacional.

Eso fue lo que dijo Héctor Del Campo, miembro del comité ejecutivo de la AUF, quien a días del partido con Colombia dio unas declaraciones que dejaron claro que habrá momentos de tensión durante el compromiso por lo que quieres los dirigentes uruguayos con Bielsa.

Incluso en su momento se habló de que el estratega ni siquiera llegaría a este partido y eso pondría en peligro los planes para los uruguayos que buscan sumar en la tabla de posiciones.

"Tuve un enfrentamiento muy duro con alguien del Consejo Ejecutivo. Me dijeron que el contrato era confidencial, pero que lo podía ver bajo ciertos parámetros, que eran con una persona al lado y que, además, no se me iba a dar todo el contrato, sino que el cuarto", fue lo que inició diciendo Del Campo.

Por su parte, continuó en Sport 890: "Yo nunca hubiese hecho ese contrato y se lo dije a Ignacio Alonso (presidente de la AUF). ¿Por qué? Porque es un año en el que tenés eliminatorias, en las que de diez clasifican seis y medio, y además de que la situación económica de la Asociación no amerita hacer un contrato tan importante porque la pone en riesgo".

"Está firmado de antes que entrara este ejecutivo y se firmó sin respetar los estatutos, porque dicen bien claro que tiene que estar votado el presupuesto en el Congreso. Vimos el presupuesto hace 10 días, imagínate cuando se contrató a Marcelo Bielsa", añadió.

Pero lo grave de todo esto fue cuando dio a conocer que "es la estrategia de Alonso buscando que Bielsa renuncie. Fue contratado violando el estatuto", pues se sabe que si lo echan "hay que pagarle todo el contrato".

Esto está incomodando, claramente, a Bielsa, quien ha guardado silencio al respecto y llama la atención que todavía no se ha conocido la convocatoria para las siguientes fechas de Eliminatorias que iniciarán en menos de una semana.

Colombia y Uruguay se medirán el próximo viernes 15 de noviembre y se espera que para entonces se solucionen los problemas internos en la Asociación Uruguaya de Fútbol.