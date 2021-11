"Esperemos que James esté al 100%": Yerson Candelo, sobre la convocatoria del 'diez'

"Es igual lo que me pide el profe Rueda a lo que yo realizo en Nacional. Mi gran referente es Juan Guillermo Cuadrado. Vamos por un buen camino, trabajando fuerte para que se dé esa oportunidad y poder aportar para que Colombia gane", agregó.

Asimismo, Candelo destacó el nivel de Atlético Nacional en la liga local, hecho que potenció su fútbol y lo ayudó para poder seguir siendo llamado a la ‘Tricolor’.

"He tenido continuidad y he podido contar con un nivel importante para ayudarle a Nacional. Esto también es fruto de lo que se trabaja en el grupo. Es un gran trabajo del cuerpo técnico y directivos. Todo el club me ayuda para estar en este momento", puntualizó.

Finalmente, el jugador del cuadro ‘verdolaga’ dio su opinión del momento que pasa la clasificatoria de Sudamérica rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"La Eliminatoria sudamericana es complicada. El rival que está al frente siempre es complicado. Creo que estamos en un momento crucial en el cual no se pueden dar ventajas y hay que tratar de consolidar el ataque para lograr diferente y sumar de a tres”, concluyó.