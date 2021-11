"Cedió a la presión": Carlos Antonio Vélez criticó a Rueda por convocar a James

Sobre cuál sería la explicación de Rueda para convocar a James, Carlos Antonio Vélez aseguró que el entrenador se mostraría completamente convencido del llamado del futbolista y le mostraría su total respaldo y apoyo.

"Obviamente que se va a negar. Yo no veo a R.R.R. diciendo que él llama al jugador porque se creó un ambiente para llamarlo. No, no, él va a decir que él lo llama absolutamente convencido, pero, por lo que percibí en el cruce de información que tuve con gente muy importante del fútbol y de la Selección, no hay un convencimiento, pero sí un hecho evidente: había que zafar del problema", indicó.

Lea también: "James pudo jugar en el más alto nivel...": Klinsmann le da duro al colombiano

“Eso sí hay una cosa evidente y es que vuelve a fallar en lo del 500%, que no ha cambiado. La verdad, en el caso puntual de James, es que no está al 500%, ni siquiera al 100%", concluyó.