[Foto] El mensaje de esperanza de James antes del Colombia vs Paraguay

Respecto a si será o no titular en el juego de esta noche, Reinaldo Rueda no ha confirmado nada, pero se cree que el volante del Al Rayyan podría empezar en el once de la escuadra. Colombia necesita una victoria para seguir en la pelea por un cupo al Mundial.

Lea también: Reinaldo Rueda y su análisis sobre el liderazgo en la Selección Colombia

El combinado nacional es quinto con 16 puntos en 13 encuentros jugados y una diferencia de gol de -1.