Reinaldo Rueda y su análisis sobre el liderazgo en la Selección Colombia

La Selección Colombia vive un momento de tensión con la obligación de conseguir los tres puntos ante Paraguay en Barranquilla. El equipo nacional ha sido señalado por la 'falta de liderazgo' en el pasado juego ante Brasil, donde Neymar y los futbolistas de la 'canarinha' manejaron al árbitro, mientras que los colombianos no protestaban.

Al respecto, Rueda opinó ante la prensa y dijo que para él lo de Neymar no es una actitud que demuestre ser un buen líder; sin embargo, también resaltó el mal nivel de los árbitros que le han pitado a Colombia en los últimos encuentros.

"El caso de Juan Guillermo Cuadrado, de David Ospina como capitanes, incluso otros que no son capitanes, son liderazgos diferentes. La situación del partido anterior no tiene que encasillar falta de liderazgo, acá hay un liderazgo que es diferente a otros liderazgos. El liderazgo de David, de Cuadrado. No sé si el comportamiento del rival inmediato que tuvimos sea liderazgo, frente a un árbitro o frente a un comportamiento arbitral", resaltó.

Incluso, el timonel remarcó la personalidad que tiene cada uno de los jugadores en la cancha, pues los de mayor experiencia siempre desean que cada vez más sea justo la actuación del central.

"Hay que analizar eso, no ser emocionales en ese sentido y marcar a nuestros jugadores en ese aspecto de carácter y personalidad. Tenemos jugadores experimentados y jóvenes que se hacen respetar y ponen su criterio, que también discuten con los árbitros. No podemos segar todo", afirmó.

"Que nosotros no tengamos ese tipo de situaciones de tener que definir un partido por una situación que si un rival pechó o manoteó el árbitro, no puede pasar por ahí el mejoramiento nuestro y la decisión de nuestra clasificación al Mundial", concluyó.

Esta tarde Colombia tendrá un encuentro de gran importancia frente a Paraguay en busca de la clasificación al Mundial de Qatar 2022.