Gareca en evidencia: rompen el silencio de por qué no renuncia en Chile

Para nadie es un secreto que, desde que Ricardo Gareca tomó la dirección técnica de Chile, los australes se han topado con un reflejo de los últimos años infortunados y sin clasificaciones a los Mundiales de 2018 y 2022 en Rusia y Catar respectivamente.

Clasificar a Estados Unidos, México y Canadá fue el reto que se puso Ricardo Gareca con el aval de Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), pero en cuatro jornadas dirigidas, Chile no ha encontrado el camino y, lejos de convencer, ha desilusionado bastante en el fondo de la tabla de posiciones con cinco unidades a siete del repechaje y a ocho de obtener un cupo directo.

La caída ante Colombia presuponía el adiós del estratega argentino que ha sido muy discutido en este punto en donde solo ha conseguido derrotas en cuatro partidos orientados. Sin embargo, en rueda de prensa, Gareca sostuvo que iba a reflexionar en caliente con el tiempo y tomar una decisión.

Una renuncia puede ser la alternativa ante el respaldo de Pablo Milad y de la ANFP que le dejaría dirigir los dos partidos restantes en 2024 ante Perú y Venezuela de visitante y de local respectivamente. Pero, el seleccionador ha optado por darle tiempo a su decisión.

MUNDIALISTA CON CHILE REVELÓ POR QUÉ RICARDO GARECA NO HA RENUNCIADO

Miguel Ángel Neira, exjugador y referente del balompié chileno, mundialista con la ‘Roja’ en 1982 dialogó con Bolavip Chile después de la caída ante Colombia por un marcador de 4-0. El volante liquidó a Ricardo Gareca hasta de manera irónica, “quiero felicitarlo, porque hasta el día de hoy, mantuvo a sus jugadores, nunca los sacó. Osorio, Dávila y Valdés, jugadores que no aportan absolutamente nada a la selección”.

El ex volante también hizo un pedido a la ANFP, “que no lo eche y que se enfrente a la gente de Chile. Nosotros fuimos muchas veces agredidos, a garabatos cuando nos iba mal en la selección, pero nunca una campaña como esta. Tiene que venir él, dar la cara y que renuncie. La ANFP no tiene plata, no lo puede echar”.

Además, afirmó que nunca había visto a una selección tan pobre como la que está quedando en evidencia. Sumado al tema del dinero de la ANFP, soltó un dardo venenoso, “él quiere que lo echen, porque quiere ganar plata, le interesa un carajo Chile”. Cesar a Ricardo Gareca significaría una suma millonaria. Su indemnización asciende a casi 3 millones de dólares.