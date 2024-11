No aguanta más: Gareca puso condición sobre su continuidad en Chile relacionada a Vidal

La Selección de Chile se alista para lo que serán sus dos partidos de Eliminatorias ante Perú y Argentina. La roja tendrá dos duelos muy complicados y ante la complicada situación en la tabla, una de las polémicas recientes es por la tensión que se vivió con el posible regreso de Arturo Vidal

Sin embargo, para Ricardo Gareca, el futbolista de Colo Colo ya había cumplido su ciclo en la roja, por ello su ausencia en la convocatoria es justa. Más allá de eso, el rey apuntó que no hay nadie mejor que él en su posición. “No hay nadie mejor que yo en mi posición. No puedes jugar contra equipos como Brasil, Argentina o Colombia sin experiencia, te arriesgas a quedar afuera de otro Mundial”.

Tras apuntar que su ausencia no tenía razón, el mediocampista apuntó varias veces que estaba dispuesto para volver al combinado austral siempre y cuando hubiera un cambio de proceso. Incluso, se habló de que el entrenador argentino estuvo replanteando la idea de convocarlo.

Lea también: Gareca no ‘aguanta más’ en Chile: polémica decisión complica su futuro

Una vez que se revelaron las declaraciones del futbolista austral, el entrenador argentino reaccionó de manera muy dura en la interna del camerino. Según las revelaciones del entorno del equipo, a Gareca no le gustó nada y su reacción fue bastante dura.

El ex Velez reveló que o quería sumar más problemas en la interna del camerino. Una situación que fue respaldada por los hechos que han ocurrido en la vida de Vidal durante las últimas horas. El jugador fue acusado por un delito sexual, además de ser detenido en estado de embriaguez y conduciendo.

Para Gareca el hecho no pasa inadvertido y ha pedido a los directivos de la ANFP dejar de insistir con un llamado a la roja para el jugador de Colo Colo. El entrenador sabe que el mediocampista no le aportará buenas sensaciones al grupo, en un momento donde la interna es vital para tratar de mejorar los resultados.

Le puede interesar: Brasil da el golpe: convocatoria oficial para los duelos ante Uruguay y Venezuela

Se espera que Chile pueda sumar puntos en los duelos por las fechas 11 y 12 de las clasificatorias. Sin embargo, lo que está asegurado es que mientras el DT argentino siga al mando de la roja, no habrá nuevas historias de Vidal en la roja.