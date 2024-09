James Rodríguez, el distinto de Colombia: figura entre las imprecisiones

Por mutuo acuerdo, como explicó Néstor Lorenzo en la rueda de prensa, James Rodríguez apareció como suplente en un combinado nacional que no tenía un volante ‘10’ que repartiera juego. Fue un desorden en el mediocampo durante la primera parte por las bandas con Luis Díaz y Luis Sinisterra que variaban la posición y con Jhon Arias que se recostaba por los costados y por el centro.

Careció el talento y Luis Sinisterra no estuvo a la altura, salvándose de una expulsión por doble amarilla que el juez central uruguayo no consideró como segunda amonestación. La nula participación de James Rodríguez con el Rayo Vallecano sin sumar pretemporada ni nada fue la razón por la cual Néstor Lorenzo acordó con el ex Real Madrid de no arriesgarlo en el primer tiempo.

Vea también: Lucumí encontró al culpable del empate ante Perú en Eliminatorias

Sin embargo, en un partido lleno de imprecisiones, James Rodríguez fue el valiente que le cambió la cara a Colombia con pocos toques de balón demostró pinceladas y aportó para igualar el compromiso en un momento ideal. Luis Diaz, pese a la anotación se le vio lento en la toma de decisiones y estuvo lejos al nivel con el que venía en Liverpool.

JAMES RODRÍGUEZ, LA FIGURA EN LIMA

En un gris encuentro en el que Camilo Vargas se perfilaba como la figura por sus salvadas, James Rodríguez fue determinante con su ingreso al terreno de juego. Participativo en la creación de juego, se encargó de todas las pelotas quietas y en una de ellas, demostró su valía.

Un balón llovido para Jhon Jáder Durán que cabeceó exigiendo a Pedro Gallese que logró atajar una de las grandes oportunidades de Colombia. Le cambió la cara y en otra pelota quieta encontró la llave del gol por la misma vía. El doble cabezazo que inició Durán para peinarla al segundo palo y Luis Díaz la empujó al fondo.

Le puede interesar: Colombia empató con Perú: así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Fue difícil encontrar a una figura dentro de los 90 minutos, peor lo determinante que fue James Rodríguez y gracias al cambio de cara que se originó con su entrada al campo de juego fue lo que le dio más puntos al volante que espera debutar en Rayo Vallecano y que con fútbol sumado en el segundo tiempo, sería titular ante Argentina.