Jhon Jader Durán en la cuerda floja: selección Colombia lanza exigencia

Para nadie es un secreto que Jhon Jader Durán es uno de los delanteros colombianos con mejor rendimiento en la actualidad, pues sus goles con el Aston Villa y la selección Colombia representan un enorme talento.

Pese a esto, al atacante de la Premier League se le suele criticar su actitud, pues para muchos su carácter puede traerle problemas en su carrera.

"Hay momentos de amor y de odio, a veces. Pero no, me siento muy agradecido con él y con su cuerpo técnico. Hemos tenido muchos problemas, pero creo que son normales… Así que estamos peleando constantemente, pero creo que es normal para un joven de mi edad, y una persona como él, que ya sabe mucho, que ya ha logrado tantas cosas. Me siento muy agradecido de aprender más de él cada día. Estoy muy contento de tenerlo aquí", mencionó el mismo jugador.

Ahora, Luis Amaranto Perea, asistente de Néstor Lorenzo habló sobre la condición del colombiano por su forma de actuar.

"Jhon Jader en el fondo es un buen muchacho. Ese carácter, esa personalidad para jugar al fútbol y las manifestaciones a veces parece que fuera rebelde o indisciplinado, creo que no", mencionó.

Del mismo modo, Perea recalcó la importancia de que el jugador siga las normas dentro de la selección para que siga brillando en el equipo como lo ha venido haciendo en las fechas de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

"Lo importante es que en Selección se adapta perfectamente, respeta las normas, la convivencia con él es muy buena", recalcó el exjugdor.

"A veces, sin irse al otro extremo, se necesitan jugadores con esa personalidad, es muy joven, debe cuidar algunos aspectos, situaciones que le pueden hacer mucho daño en el futuro, pero el carácter que muestra es muy positivo", destacó el asistente de Néstor Lorenzo de cara a la fecha FIFA del mes de noviembre.