Luis Fernando Suárez aplaude a James y Queiroz, pero advierte sobre Venezuela y Chile

Luis Fernando Suárez, seleccionador de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 y de Honduras en el de Brasil 2014, ve en muy buen nivel a jugadores del "enclave" del portugués Carlos Queiroz, como James Rodríguez y Duván Zapata, por lo que espera un buen comienzo de Colombia en su andadura hacia Catar.



"Creo que llegan individualmente bien y eso es una buena noticia", declaró en un videoentrevista con Efe.



No obstante, las buenas noticias relacionadas con el buen nivel de los jugadores convocados no le impiden alertar sobre el peligro que representan las selecciones de Venezuela y Chile, rivales del equipo cafetero en las primeras dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas.

Tanto el creativo James Rodríguez y el central Yerry Mina, de sobresaliente comienzo de temporada con el Everton inglés, como los delanteros Duván Zapata y Luis Muriel, goleadores del Atalanta italiano, han sido fichas habituales del entrenador portugués desde que llegó al banquillo de Colombia en febrero del año pasado.



Suárez destacó como caso "más relevante" el de James en el Everton", donde ha anotado tres goles en las primeras cuatro jornadas de la liga Premier y recuperó la confianza que había perdido en su última temporada en el Real Madrid.



"Hay jugadores del enclave de Queiroz que están en buen momento. Eso da una buena sensación. Después, colectivamente, uno no sabe qué es lo que puede presentarse debido a que todo lo que era el conocimiento del fútbol en la parte táctica por parte de Queiroz quedó un poco cortado al no hacerse la Copa América", añadió.



Para esta doble jornada de eliminatorias, en la que Colombia enfrentará el viernes a Venezuela en Barranquilla y el 13 de octubre a Chile en Santiago, el técnico portugués tendrá varias bajas.



Queiroz debió modificar sus planes por la lesión del defensor Yairo Moreno, y os casos del portero David Ospina, del Nápoles, y de Luis Díaz y Mateus Uribe, del Oporto, quienes no pudieron viajar para prevenir sospechas de contagio con el nuevo coronavirus.



Suárez, extécnico del Atlético Nacional y del Junior de Barranquilla, consideró que estas contingencias pasan a menudo a los seleccionadores, y más ahora con la amenaza latente de la pandemia.

"Si hay alguno enfermo habrá que tomarlo como si fuese un lesionado más", lamentó.



Por contra, celebró que Colombia tenga jugadores "bastante buenos", además de los que fueron convocados, para llenar los vacíos en la plantilla que dejan los que deben ser desconvocados.



"Los jugadores que en este momento son posibilidades en la selección son un buen número y en ese sentido me parece que es una buena noticia para el técnico", afirmó.



Sobre Venezuela, Suárez cree que "ha progresado" y hoy tiene una "propuesta futbolística de buenos jugadores".



"Son jugadores que hoy ya tienen recorrido internacional interesante, que ya no solamente son futbolistas que están en Suramérica, sino que están en Europa, o sea que es una Venezuela diferente", explicó.



Advirtió que Colombia no debe ver como "una ventaja grande" que el seleccionador venezolano, el portugués José Peseiro, apenas vaya a tener unas pocas sesiones de trabajo antes de su debut.



"Ojalá no espere nada como si fuese una ventaja grande, porque si uno se queda en eso y si cree que eso es una ventaja grande, comparativamente hablando, de pronto puede equivocar el camino. Si yo fuese técnico de la selección en este momento, de lo que menos hablaría a mis jugadores sería de esa circunstancia", expresó.



Explicó que la mejor manera de aprovechar una ventaja es hacer "que se note en la cancha, en el juego".



"Me parece que ese es el mejor camino", enfatizó.



El extécnico del Juan Áurich peruano y del Dorados de Sinaloa mexicano también advirtió sobre las condiciones del rival en la segunda jornada de las eliminatorias del equipo cafetero, Chile, en cuyo banquillo está su compatriota Reinaldo Rueda.



"En Chile hay jugadores muy avezados, jugadores de mucho recorrido, no va a ser de ninguna manera fácil, son partidos para jugarlos", afirmó.



Manifestó que Rueda está en una situación próxima a producir "un cambio generacional", lo que cree que podría favorecer a Colombia porque los futbolistas australes se están adaptando a "nuevas ideas".



"Es un partido bien difícil, no solo por los jugadores sino por el entrenador que tienen", enfatizó.



Explicó que el peligro para Colombia no es solo porque Rueda conoce a Colombia.



"Rei (por Reinaldo) es un entrenador muy avezado, de vastos conocimientos que puede hacer cosas muy importantes con su equipo para hacernos daño", puntualizó.