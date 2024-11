Matías Catalán confirma lo peor en Chile: "el profe ha sido muy claro"

Sin duda, Chile no vive su mejor momento en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, pues el equipo de Ricardo Gareca es último de la tabla de posiciones del torneo con solo cinco puntos sumados en diez fechas que se han jugado.

A pesar de las dificultades, aún existe la posibilidad de que un milagro acerque a Chile a la zona de clasificación para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

Lea también: JuanFer Quintero saca pecho con Racing: "soy un privilegiado del fútbol"

Ahora, el equipo se prepara para la doble fecha de las Eliminatorias del mes de noviembre y la crisis parece no tener fin, pues recientemente se confirmó que una figura del equipo se despide de La Roja.

"Gabriel Arias no va a jugar más en la selección chilena. Es un tema gravísimo que la ANFP ha ocultado y que no sé cómo cresta alguien puede dejar que pase. No viene más. Está conversado. Es muy fuerte, a él lo afectó psicológicamente", dio a conocer Jorge Hevia, periodista austral en el programa Pauta de Juego.

Pese a esto, una nueva polémica se suma a la selección de Perú, pues uno de sus referentes reabrió la controversia que ha generado Arturo Vidal contra Ricardo Gareca, entrenador del equipo.

"He tenido muchos momentos compartidos con Arturo, con Gary Medel o Charles Aránguiz, son personas muy buenas. También Claudio Bravo. Me consideraron como un individuo más. Estoy profundamente agradecido y he recibido mensajes de apoyo por mi lesión", reveló el jugador.

Le puede interesar: Nacional disfrutó la fiesta en clásico de Copa: cómoda ventaja vs Medellín

Pero no se quedó ahí, pues Catalán dio su opinión sobre el mal momento que vive el equipo de la mano del entrenador argentino, del que se esperaba que logrará una clasificación a la cita orbital como la conseguida con Perú para el Mundial de Rusia 2018.

"Es un momento complicado, pero hay material. Es un gran grupo y eso es lo importante. El profe ha sido muy claro con nosotros. Arrancamos bien el año, tuvimos un bajón pero todavía hay chances. todo el país lo está apoyando".