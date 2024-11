Paolo Guerrero definió su futuro en Perú: "Yo no soy un cobarde"

La última fecha de las eliminatorias en 2024 llegó a su fin y trajo consigo una gran cantidad de partidos que sorprendieron, no solamente por la variedad de goles que hubo en el transcurso de los compromisos, sino también por los resultados que se presentaron, en especial la caída de Colombia en condición de local frente a Ecuador y el sufrido encuentro que vivió Argentina contra Perú en La Bombonera.

La 'albiceleste' volvió a sumar de a tres unidades al vencer por la mínima diferencia a Perú con una anotación de Lautaro Martínez, el atacante del Inter de Milán, quien fue el encargado de convertir en el minuto 55 del compromiso. Lionel Messi se encargó de quitarse la marca y enviar un centro al punto penal en donde se encontraba el 'toro' descubierto para marcar de media volea.

Los minutos del partido continuarían transcurriendo, ambas escuadras generaban opciones de peligro en el arco de sus rivales, manejaban bien la posesión de la pelota, pero no los gritos de gol se quedaron en el camino. El juez central decretó el final del compromiso y dejó a Perú con las manos vacías y varias dudas en cuanto al arbitraje, el rendimiento del equipo y, por supuesto, a la continuidad de Paolo Guerrero.

El atacante peruano de 40 años regresó a la nomina titular de su selección y tuvo la oportunidad de demostrar que, a pesar de su edad, tiene bastante por dar en el terreno de juego ya que jugó 64 minutos. Sin embargo, no todo el mundo terminó contento con su rendimiento y se espera que pronto decida dar un paso al costado para darle más alternativas de jugar a otros compañeros.

Guerrero no se guardó nada frente a esta situación y dio a conocer después del partido que su futuro defendiendo los colores de su selección aún es incierto, no se sabe si podrá llegar a estar para los enfrentamientos que se llevarán a cabo en marzo y mucho menos si alcanzará a despedirse en la Copa Mundial, aunque dejó claro que si su equipo lo necesita ahí estará en cualquier momento.

"Yo no sé, hoy no puedo decir si seguiré jugando con mi selección. Eso sí, yo no soy un cobarde, yo no voy a abandonar el barco, siempre voy a estar para mis compañeros, para lo que el profe me pida. Apoyo a muerte a mi Perú, a mi país, a mi patria, a mi camiseta, a mis compañeros, así que nada, a muerte con ellos.