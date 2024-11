CAV no tuvo piedad con Lorenzo tras Colombia 0-1 Ecuador: "No se nota la mano del DT"

Colombia perdió 0-1 contra Ecuador por la duodécima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, y uno de los directos responsables de la derrota fue el entrenador Néstor Lorenzo, quien aparentemente no hizo los cambios que el juego pedía, a diferencia de lo hecho hasta entonces en la mayoría de partidos de la Tricolor.

Por ende, las críticas sobre el seleccionador argentino han 'llovido', y una de ellas llegó del analista Carlos Antonio Vélez, quien consideró que la Selección Colombia tiene mucho por mejorar de cara a las próximas presentaciones oficiales, ya que, de seguir con este ritmo, podría pasar apuros en el remate de las Eliminatorias.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez tras la derrota de Colombia contra Ecuador?

En su cuenta de X (antes Twitter), CAV escribió una vez terminado el duelo, y comentó que hasta ahora se ha tenido "mejores resultados que juego", cuestionando al equipo colombiano, ya que "solo aparece por ratos. Lo demás son jugadas de jugadores: al garete, a lo que salga y sin un juego identificable".

Sobre Néstor Lorenzo, CAV fue claro y comentó que "la involución se cantó de antemano y solo los amistosos sensacionales son hoy un recuerdo agradable. No se nota la mano del DT, elección equivocada de jugadores, cambios mal hechos y tardíos, preferencia por nombres y no por méritos además de no aportar soluciones".

Con lo anterior, Carlos Antonio se refirió sobre todo a James Rodríguez, quien sigue siendo titular pese a que Juan Fernando Quintero venía de hacer un muy buen partido en Uruguay más allá de la derrota.

Además, sugirió que "ojalá este receso de cuatro meses le aclare las ideas (a Néstor Lorenzo)", y finalizó dejando leer que no considera que Colombia pueda quedar afuera del Mundial , pues "la clasificación no está en riesgo. Seis directos y una repesca, de diez selecciones, es una garantía, salvo que la embarres mucho".