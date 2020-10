Queiroz, polémico sobre el VAR y Chile: "El que no llora, no mama"

Colombia y Chile empataron a dos goles en un vibrante y polémico partido que tuvo varias acciones de protagonismo arbitral y la intervención del videoarbitraje (VAR). La tecnología intervino para conceder un penal a los australes, anular un gol de Colombia y descartar una expulsión para James Rodríguez.

En la rueda de prensa, Carlos Queiroz respondió la pregunta sobre su opinión del VAR y dio a entender que no estuvo de acuerdo con la sanción del penal y que “el que no llora, no mama”, haciendo referencia a los fuertes reclamos chilenos por el arbitraje en la fecha 1 ante Uruguay.

"El segundo gol de Chile salió de la nada, el primero hay que aceptarlo, salió del VAR. Pero hay que cambiar las cosas, porque hay muchas personas llorando y se dice en mi país que el que no llora no mama", comentó el DT portugués.

Luego habló de su historial contra Chile, equipo que ya enfrentó el año anterior: "Como los partidos de Copa América, ganamos unas y perdemos otras. No opino que perdimos siempre, y hoy había mérito, porque los equipos eran buenos. Colombia quedó claro que ganó duelos aéreos y en la grama. Esto ayudó a remontar".

Con este empate, la Selección Colombia se ubica tercera en la tabla de posiciones con 4 puntos a 2 unidades de Argentina y Brasil; mientras que Chile es séptimo con un solo punto.