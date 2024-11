Racing le habría negado a JuanFer Quintero unirse a Colombia: controversia en Argentina

Mucho se ha hablado sobre la posible salida de Juan Fernando Quintero de la selección Colombia antes de disputar el segundo partido de la doble fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Pues desde TyC Sports dieron a conocer el interés de Racing de Avellaneda para tener al jugador en entrenamientos de cara a la final de la Copa Sudamericana que se disputará el sábado 23 de noviembre.

"Con la seguridad de que Colombia se encuentra segundo en la tabla de posiciones de las eliminatorias suramericanas con 19 puntos, detrás de Argentina con 22, harán un pedido formal e intentarán que el futbolista sea baja de su selección para el último encuentro", dijeron en el medio argentino.

"Es decir, una vez disputado el cruce ante Uruguay el 15 de noviembre, Juanfer no estaría ante Ecuador el 19 y se incorporaría a los dirigidos por Gustavo Costas con días de anticipación a la final", complementaron.

Ahora, el mismo entrenador de Racing, Gustavo Costas, habló sobre el pedido al jugador para no juntarse al plantel de Néstor Lorenzo en los próximos días.

"Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero yo sé que todo jugador si lo llaman va a la Selección. Me hubiese dolido mucho más que no lo hubiesen llamado, porque él se iba a sentir peor. No es que él no piense en la final, para nada. Lo piensa desde el primer día que habló conmigo. Por eso digo que a veces hay que comprender al jugador. Ojalá juegue, va a venir mucho mejor todavía", mencionó el mandamás tras el triunfo de Racing en el torneo argentino, en un compromiso en el que Quintero fue protagonista con un gol de tiro libre.

"Estoy bien, estoy en un gran momento gracias a mis compañeros y el trabajo que vengo haciendo. Lo trabajé, lo merecía y hoy hay que disfrutarlo, sabiendo que tengo que continuar", dio a conocer Quintero tras el compromiso.