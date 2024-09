Revelan la verdad del retiro de Luis Suárez de Uruguay: Bielsa le ‘bajó’ el dedo

Para nadie es un secreto que el retiro de Luis Suárez de la selección de Uruguay le va poniendo fin poco a poco a una era de grandes figuras del balompié sudamericano. Una despedida no es buena para nadie, y menos la de un referente, líder y hombre de mil batallas como el ‘Pistolero’.

Luis Suárez se despidió de su afición en un empate sin goles contra Paraguay por partido válido por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas. El delantero anunció su adiós con un emotivo video en el Estadio Centenario. Mientras le temblaba el brazo y la voz, mantuvo que, “el viernes será mi último partido con la selección. Voy a jugar este partido con la misma ilusión con la que debuté en 2007. Voy a dejar la vida porque eso es lo que me enseñaron acá, a entregarme por mi país”.

Justamente, tuvo varias opciones en los 90 minutos que disputó en condición de local y hasta el palo se metió en su despedida negándole una oportunidad de gol. Por su parte, tras el empate sin goles en el Estadio Centenario ante Paraguay, se le hizo un homenaje en el que el mismo Lionel Andrés Messi, uno de los mejores amigos de Suárez le brindó palabras.

MARCELO BIELSA TUVO LA ‘CULPA’ EN EL RETIRO DE LUIS SUÁREZ

Cuando Luis Suárez anunció su despedida, afirmó que, “quiero retirarme yo y que no me retiren las lesiones o que me dejen de llamar. Eso me reconforta mucho. Le comuniqué al entrenador que ya no voy a viajar a Venezuela”. No obstante, después del pasar de los días, revelaron la realidad y uno de los causantes de su despedida fue nada más y nada menos que Marcelo Bielsa.

El plan de Luis Suárez cambió por completo con un ofrecimiento que le hizo a Marcelo Bielsa y que el entrenador no habría contemplado. La información la dio el periodista de ESPN Argentina, Diego Muñoz, que reveló que, “cuando terminó la Copa América, Suárez pensaba quedarse en la selección hasta fin de año. Cuando se conoció la suspensión de Darwin Núñez por cinco partidos, su idea se reafirmó”.

Posteriormente, Muñoz continuó precisando, “pero cuando tuvo un diálogo con el técnico le manifestó que, si Bielsa lo precisaba, él se quedaba hasta fin de año y Bielsa le dijo que no le podía dar seguridad de que él estuviese citado en los partidos posteriores que en esta doble fecha sí lo estaba. Ante ese diálogo, Suárez decidió ponerle punto final a su carrera en Uruguay”.

Luis Suárez se va como el máximo artillero de la selección de Uruguay y con 17 años de trayectoria con la celeste. Marcelo Bielsa le dio los 90 minutos entendiendo la situación y lo iba a tener en cuenta para enfrentar a Venezuela. Sin embargo, Suárez quería despedirse de su público y accedió solo al primer partido de Eliminatorias.