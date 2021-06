Scaloni y el plan de Argentina para hacer brillar a Messi y derrotar a Colombia

La Selección de Argentina jugará este martes ante Colombia por las Eliminatorias sudamericanas. El técnico Lionel Scaloni se refirió al enfrentamiento y analizó el duelo contra la 'Tricolor'. Varios detalles destacó del equipo 'cafetero', como la gestión de Reinaldo Rueda y el reconocimiento que tienen jugadores del combinado nacional.

"Es evidente que a nivel de jugador por jugador es una gran Selección y que este entrenador, que lo conozco bien, hace cosas muy interesantes, le está dando una buena forma al equipo. Es difícil y sumado a que aquí hace calor. Tiene sus dificultades venir a esta cancha", declaró el entrenador.

Por otro lado, se refirió al tipo de marcaje que espera que le hagan a Messi. para Scaloni es normal que el astro argentino se vea abrumado por rivales, por eso prepara un encuentro para que el diez argentino tenga una libertad adecuada.

"Los partidos de Leo siempre son con dos o tres rivales siguiéndolo, es muy difícil no marcarlo zonalmente, es un poco de lo mismo (...) Vamos a ver si repiten equipo, si cambian algo, pero para nosotros la marca de Leo es algo a lo que estamos acostumbrados. Es algo que ya lo tenemos asumido", indicó.

Finalmente, opinó sobre la situación social que vive Colombia respecto al partido que disputó Junior contra River por la Copa Libertadores hace unas semanas, además del hecho de que habrá público en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

"Yo la vi por la televisión y lógicamente no es una situación agradable, esperemos que esté controlada y no tengamos ningún tipo de problemas. Nos dicen que está todo bien y que se va a jugar sin problema, que no va a haber nada parecido a lo de ese día. Lo he visto y lo tenemos en cuenta por si pudiera pasar a ver qué se haría, pero nos garantizan que eso no va a suceder", concluyó.