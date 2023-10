"Sueño con jugar en la Selección Colombia, pero con Lorenzo no es fácil"

La Selección Colombia ya piensa en lo que serán los partidos de las fechas 5 y 6 por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo nacional sabe que tendrá un trabajo bastante complicado enfrentando a Brasil en Barranquilla y visitando a Paraguay en Asunción.

Se espera que el combinado nacional pueda recuperar los puntos perdidos ante Uruguay. Por ello, con las fechas confirmadas para la doble jornada de noviembre, Néstor Lorenzo y compañía ya trabajan en lo que sería el plan de trabajo para esos partidos.

Colombia disputará el primer juego de la jornada doble de noviembre, el 16 a las 07:00 p.m. en Barranquilla. Mientras que el día 21 viajará a la capital paraguaya para medirse ante el onceno guaraní a las 06:00 p.m. Ante esto, el entrenador ya analiza los cambios que podría tener para la siguiente fecha de las clasificatorias.

El onceno cafetero ya piensa en lo que sería el plan para medirse ante el cuadro brasilero. Por ello, el estratega argentino ya alistaría algunos cambios en la convocatoria para la siguiente fecha doble.

Sin embargo, en las últimas horas, uno de los futbolistas cafeteros más destacados en el exterior habló sobre la posibilidad de jugar en el cuadro tricolor. Rafael Carrascal mencionó que ha hecho el trabajo necesario para ganarse un lugar en el equipo nacional.

“Desde aquel llamado del profe Rueda a un microciclo en Barranquilla no he tenido más acercamiento a la Selección. Pero es algo que me motiva día a día para seguir así y llegue ese llamado. Como cualquier jugador sueño con estar ahí y espero que en cualquier momento se dé”, apuntó el jugador de Cerro Porteño.

“No sé por qué no miran por acá. Sería bonito que lo hicieran y vieran que hay jugadores que estamos luchando y haciendo todo por estar en la Selección. Voy a seguir luchando, es un sueño que tengo y sé que no es fácil, porque en la Selección están los mejores, vas a representar a tu país con el mayor orgullo y responsabilidad.

Adicionalmente, el equipo nacional espera recuperar a hombre como Yerry Mina, Jefferson Lerma y Jhon Lucumí que fueron bajas por lesión,