"Sería importante entrar con James": Leonel Álvarez advierte a Reinaldo Rueda

Leonel Álvarez, extécnico de la Selección Colombia, habló con DirecTV Sports sobre el compromiso de este jueves ante Brasil y se atrevió a enviarle una recomendación a Reinaldo Rueda. Para él, es de vital importancia poner a James Rodríguez desde el inicio del partido frente a la 'canarinha'.

"Si estas consiguiendo el resultado y entra James, empatan por alguna razón, entonces habrá un culpable. Y si no se está consiguiendo ese objetivo y se necesita ese extra, no lo puede dar porque no tiene el ritmo competitivo. Sería importante entrar con él jugando, ya luego se manejará la carga de los minutos", explicó Álvarez.

La advertencia a Rueda, según el entrenador, es para que ni el jugador sea expuesto y darle continuidad de juego en busca de que despierte nuevamente su nivel deportivo.

"En esta fase con Brasil y Paraguay auguro buenos resultados. Somos los únicos que le ha sacado resultado a Brasil. Hay que jugar sin temor y tener un equilibrio en defensa y ataque. Jugar con criterio y personalidad. Tenemos hombres con mucha capacidad", analizó.

En el partido ante Brasil, Colombia encontrará espacios para atacar, y si tiene hombres con talento y 'enchufados', seguro harán daño, resaltó Álvarez.

"Con la pelota debemos mejorar, la parte clave es ganar duelos defensivos y ofensivos, hay como lastimar a Brasil. James dará frescura y panorama. Si tenemos a Cuadrado y Díaz por fuera, les haremos daño. En el caso de Juan Guillermo, lo tuve como lateral, hacía doblajes constantes. Hay que aprovechar los espacios que dará Brasil cuando ataca", concluyó.

Colombia está cuarto en la tabla de posiciones con 16 puntos y una diferencia de gol de cero. Al respecto, Ecuador es tercero con 17 unidades y Uruguay se encuentra quinto con 16 también.