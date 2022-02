"Si no se trabaja para el futuro, no tendremos nada": preocupación en las juveniles de Colombia

El presente de la Selección Colombia en las Eliminatorias sudamericanas despierta el debate de lo que en realidad se deberá hacer o no en un futuro para mejorar al equipo nacional. Uno de los puntos más complicados que genera polémica es el tema de las juveniles, puesto que por ahora en la ‘Tricolor’ no se vislumbra grandes cambios con jugadores nuevos que se destaquen.

Puede ver: Insólito: ¿Por qué un error del utilero de Ecuador haría que Colombia se quede sin Mundial?

En entrevista con ‘Los Dueños del Balón’, el entrenador Germán Basilico González se refirió al respecto y mostró su preocupación por el presente del cuadro nacional.

"Esta pregunta debería ser más hacia los directivos. No es posible que si no hay torneo no se estén haciendo partidos amistosos [de juveniles], no haya convocatoria. El trabajo de estas categorías de Colombia deberá tener un constante acompañamiento con los cuerpos técnicos ya definidos. Desafortunadamente en aquí eso lo olvidamos”, dijo Basilico.

El entrenador que en su momento se destacó en Independiente Santa Fe, fue más allá y analizó en realidad el futuro de la ‘Tricolor’ con estos inconvenientes.

"Me he preguntado cuál será el futuro del fútbol colombiano si estamos así. Los torneos nacionales juveniles también faltan. ¿Qué actividad puede tener un chico a esa edad jugando tan pocos partidos? Es preocupante lo que se ve. Si no se trabaja para el futuro, no vamos a tener nada", remarcó.

Lea también: Esposa de Mateus Uribe denuncia bullying tras derrota de Colombia: "Me insultan, me tratan mal"

El timonel se preguntó: "Hay que hacer recambio de jugadores. ¿Ellos terminan su ciclo y quién los va a reemplazar?".

Finalmente, González concluyó: "Si no hay torneo de este tipo a nivel sudamericano, trabajemos para un sub-20 dentro de dos años, no sé. Hay que tener a los chicos activos entrenados", finalizó.