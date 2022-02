Esposa de Mateus Uribe denuncia bullying tras derrota de Colombia: "Me insultan, me tratan mal"

Una de las personas que estalló en sus redes sociales fue la esposa del mediocampista Matheus Uribe, Cindy Álvarez quien se molestó por los comentarios que ha recibido en contra de los compañeros de su pareja e incluso de él mismo.

“Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, fuertes, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo, a los otros jugadores. Hoy me tienen el Instagram estallado… Que nos dejaron fuera del Mundial… Miren, nadie juega para perder. Ni mi marido ni los otros jugadores. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren. ¡Me tienen mamada!”, fueron las primeras palabras de Álvarez.