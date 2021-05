Sigue la novela: el diagnóstico médico de la selección en el caso James

La novela de James Rodríguez en la selección Colombia no llega a su final. El cruce entre el jugador y el cuerpo técnico del combinado nacional sigue, luego que Reinaldo Rueda explicara las razones por las cuales no contó con el jugador del Everton para los partidos de Eliminatorias y Copa América.

El club inglés, de paso, entró a terciar en la historia, toda vez que publicó un mensaje donde afirmaba que el jugador habría podido jugar la Copa América. Sin embargo, el periodista Francisco 'Pacho' Vélez del programa En La Jugada, conoció el diagnóstico realizado por el cuerpo médico de la Selección Colombia donde se argumentan para preferir no convocar a James.

Y es que los galenos del combinado nacional recomendaron un mes de terapias sectorizadas del sóleo, ya que el futbolista del Everton de la Premier League habría sufrido un “desprendimiento tendinoso de la capa media con probabilidad de afectación del tendón de aquiles y fase a plantar”, tal como conoció En La Jugada.

A ello, los médicos de la Selección Colombia añadieron que "se evidencia una rotura recurrente de fibras musculares que desencadena fatiga muscular prematura con riesgo de desgarro”, hecho por el cual el jugador de 29 años debería tener un mes de recuperación.

Vale detallar que Everton y su médico Danny Donachie aseguraron que James habría podido disputar la Copa América frente al diagnóstico que conocieron por parte del cuerpo médico de Colombia. “He visto las pruebas realizadas por Colombia y no hay nada en ellas que diga que no va a estar en forma para esa competencia”, dijo el galeno en la página oficial del equipo de Liverpool.