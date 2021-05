Sigue la novela James: Las dos hipótesis de por qué no fue convocado

Sigue la novela James Rodríguez luego de no ser convocado, definitivamente, a la selección Colombia por parte del técnico Reinaldo Rueda. El futbolista mostró su enojo por la decisión del entrenador, luego que éste le diera un permiso de unos cuantos días para estar con su familia en el país tras viajar desde Inglaterra.

Precisamente, esto último habría sido una de las razones por las cuales Rueda optó por no contar con James, quien no habría llegado a tiempo a la concentración de la selección. En suma, el jugador debía estar presente con el resto de sus compañeros el 27 de mayo, pero no lo hizo, hecho que desató la decisión del cuerpo técnico.

Cabe recordar que la Federación colombiana de Fútbol emitió el viernes pasado un comunicado donde aseguraba que el volante había sido “sometido a exámenes médicos que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual, no podrá unirse al grupo de convocados” de la selección nacional.

Sin embargo, otra razón se conoció en los últimos días y tiene que ver con un informe médico del Everton, club donde juega James Rodríguez, indicando la situación física del mediocampista, quien se había perdido los últimos partidos de la temporada en la Premier League. La escuadra de Liverpool habría recomendando que el futbolista no fuera tenido en cuenta. Así se aseguró en el programa Conexión de Win Sports.

De hecho, el cuerpo médico de la selección colombiana habría ido a la casa de James en Medellín para confirmar el diagnóstico del club inglés.

Luego de la novela vivida con James, el elenco cafetero se apresta a disputar su partido ante Perú por las eliminatorias al mundial de Qatar el próximo jueves 6 de junio. Posteriormente enfrentará a Argentina como local.