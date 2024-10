Denuncian complot para sacar a Bielsa en Uruguay: "Ya tienen otro técnico"

La Selección de Uruguay se encuentra en una crisis interna bastante complicada. Desde hace varias semanas los comentarios de Luis Suárez sobre los problemas entre Marcelo Bielsa y los jugadores no han dejado de tener reacciones. Varios sectores se han posicionado a favor del delantero y otra parte respalda al DT argentino.

Para el técnico, las declaraciones del atacante del Inter Miami fueron una sorpresa. En su primera reacción sobre el tema, el DT apuntó que sentía que el jugador había hecho un buen papel en el equipo y que no podía decir nada más que eso. A la par, varios jugadores salieron a respaldar al entrenador, mientras que otra parte cuestionó sus métodos y formas para tratar la interna del grupo.

Cuando todo parecía haber quedado ahí, una de las nuevas declaraciones desde suelo charrúa encendieron la polémica. Fu directamente Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien este viernes volvió a poner el tema sobre la mesa.

Este viernes, durante una entrevista con 'Dsports Uruguay', el dirigente apuntó: “Lo que dijo Luis es verdad. Me ha comentado cosas. No quiero opinar sobre su entrevista y no quiero dar detalles de situaciones que tienen que manejarse puertas adentro”.

Ante las declaraciones del directivo, las respuestas no se hicieron esperar. Desde suelo celeste se apuntó que existe un interés particular de un sector de la directiva en la AUF por terminar el ciclo de Bielsa. La situación apuntaría a que se ha forzado la polémica para hacer un relevo de entrenador y poner uno que respalde ciertos intereses particulares.

Toda la situación estaría orientada a un DT que no se ha revelado el nombre, pero que sería el elegido para que pueda convocar algunos futbolistas recomendados. Desde la Federación habría una guerra de posturas sobre quienes defienden el trabajo del argentino y quienes desean su marcha.

Según se ha revelado desde el interior de la celeste, al entrenador se le plantearon algunas exigencias comerciales y de acercamiento de futbolistas que se negó a cumplir. Esa decisión es la que habría abierto la polémica en la que Suárez también se habría visto envuelto por respaldar a algunos directivos.