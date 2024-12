Emelec se desmorona: nueva baja y hay ‘guerra’ contra directivos

Las cosas no van para nada bien en Emelec de Guayaquil y cada vez más se van abriendo grietas dentro de la institución que no reacciona en la Serie A de Ecuador ni en lo deportivo ni tampoco en lo administrativo. De hecho, es ahí en donde más problemas tiene en estos momentos.

Infortunadamente para las pretensiones de Leonel Álvarez, todo se empezó a ir hacia abajo con las sanciones que le impuso la FIFA por la falta de pagos que acabaron con una resta de puntos iniciando el torneo que complicó al club y que nunca pudo reponerse, culminando l segunda ronda de Ecuador último con nueve puntos.

A la par que recibía las sanciones de resta de unidades, también le impusieron una penalización en la que no podían fichar jugadores en las próximas ventanas del mercado. Exjugadores demandaron al club por las incesantes deudas y esto puso en riesgo a la institución hasta tal punto que estuvieron cerca de perder la categoría en caso de recibir más sanciones.

Antes de que acabara el año para Emelec, varios jugadores pidieron no renovar sus contratos por la difícil situación, y otros pusieron condiciones a los directivos con la salida de Leonel Álvarez para poder ampliar sus vínculos con el elenco eléctrico.

CUATRO BAJAS Y REBELIÓN CONTRA DIRECTIVOS

Los deseos de los jugadores se cumplieron con la salida de Leonel Álvarez del banquillo. Solo falta uno que otro detalle para que sea oficial el adiós del antioqueño de Emelec. Sin embargo, esto no ayudó a retener a piezas importantes como a Cristian Erbes. El argentino ex Boca Juniors puso esto como una condición para renovar su contrato.

Cristian Erbes armó guerra antes de su salida definitiva y sentenció que, “yo con este cuerpo técnico no tengo ganas de seguir, una de mis condiciones fue esa. La he pasado muy mal, no me siento cómodo, y creo que no es lo mejor para la institución. Nos da vergüenza haber salido últimos y nunca se habló de que jugábamos mal, siempre se le echó la culpa a la dirigencia que sí tiene sus responsabilidades por los errores que hay a la hora del pago”.

Con la salida de Cristian Erbes, el argentino ya es la cuarta baja de Emelec, a la espera de más jugadores. Pedro Ortiz, de la selección de Ecuador podría sumarse a esa lista que por ahora están Erbes, Jackson Rodríguez, Gustavo Cortez y el colombiano Andrés Ricaurte. Cristian jugará en el Club Atlético San Miguel de la Primera Nacional de Argentina.